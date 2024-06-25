Егорян — о недопуске до Олимпиады: «Я приняла ситуацию такой, какая она есть»

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян ответила на вопрос о том, есть ли у нее обида на МОК за те критерии, по которым она как представитель ЦСКА изначально не имела шансов попасть на Олимпийские игры 2024 года.

«От того, что я обижусь или не обижусь, ничего не поменяется. Я приняла ситуацию такой, какая она есть. Нет международных соревнований — есть российские соревнования. Внутри мы между собой фехтуем. Да, иногда скучновато. Да, хочется какой-то борьбы. Но, как видите, даже сейчас на Играх БРИКС накал страстей достаточно высок. Очень хотим фехтовать», — приводят «Известия» слова Егорян.

30-летняя Егорян также является двукратной чемпионкой мира и шестикратной победительницей чемпионатов Европы.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Кроме того, на Игры не допущены атлеты, связанные с армией или организациями национальной безопасности.