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Великая: «Я до сих пор не могу бросить спорт, он меня не отпускает»

Сергей Разин
корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию саблистка Софья Великая рассказала, что получает удовольствие от соревнований.

«Я до сих пор не могу бросить спорт, он меня не отпускает, потому что в каждом соревновании, в каждой подготовке нахожу удовольствие. Благодаря тому, что у меня что-то получается, я не теряю навык, я даже что-то делаю более качественно, лучше, стабильнее. Это приносит мне удовольствие», — приводит слова Великой ТАСС.

39-летняя Великая является двукратной олимпийской чемпионкой (2016, 2020) в командном турнире саблисток, восьмикратной чемпионкой мира и 14-кратной чемпионкой Европы.

Источник: ТАСС
Софья Великая
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