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Олимпийская чемпионка Великая рассказала, благодаря кому начала заниматься фехтованием

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Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая рассказала, что начала заниматься фехтованием благодаря старшему брату.

«Спортом я увлекалась, родители всегда прививали спорт и разные дисциплины с детства. Фехтованием я увлеклась после того, как мой старший брат Григорий начал им заниматься, он переехал в Москву, учился в училище олимпийского резерва, стал чемпионом Европы, призером многих других соревнований. Однажды он предложил мне продолжить эту династию, и я с удовольствием попробовала и до сих пор не могу остановиться», — приводит слова Великой ТАСС.

Великая — двукратная олимпийская чемпионка (2016, 2020), восьмикратная чемпионка мира и 14-кратная чемпионка Европы. Она была знаменосцем сборной России на церемонии открытия Игр в Токио.

Источник: ТАСС
Софья Великая
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