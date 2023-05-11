Журова объяснила, почему FIE не допустила Великую, Позднякову и Егорян к международным турнирам

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова объяснила, почему к международным турнирам не допущены три российские фехтовальщицы.

«Видимо, допустят молодых только спортсменов. Они соответственно еще не набрали того мастерства и не готовы выигрывать медали. Они молодцы, но, возможно, ряд из них не готовы. Потом скажут, как всегда бывает в таких случаях, что Россия больше не спортивная держава, видите, выступать они не могут и медалей нет. Тут, может, и такая манипуляция использована», — цитирует Журову Vprognoze.ru.

11 мая стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к участию в турнирах олимпийских чемпионок из России Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.