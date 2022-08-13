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Глава Федерации фехтования Украины призвал не допускать россиян в турнирам

Иван Шитик
Корреспондент
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Министр спорта Украины и президент Национальной федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт призвал Международную федерацию фехтования (FIE) не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.

«Федерация фехтования Украины призывает FIE и все национальные федерации следовать рекомендациям МОК и не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в официальных соревнованиях даже под флагом FIE», — цитирует обращение министра РИА Новости со ссылкой на Inside the Games и Francs Jeux.

В феврале Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до соревнований. Большинство федераций, включая FIE, приняли данную рекомендацию.

Федерация фехтования России (ФФР) подала иск на решение об отстранении в гражданский суд Швейцарии. ФФР потребовала, чтобы российские спортсмены были допущены к соревнованиям в качестве нейтральных атлетов, но FIE отклонила это предложение.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220813/fekhtovanie-1809389257.html
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