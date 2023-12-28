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Мать Биды заявила, что у фехтовальщика было разрешение на выезд из России

Мать фехтовальщика Биды заявила, что сыну отказали в увольнении из Росгвардии
Алина Савинова
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Сергей Бида.
Фото Global Look Press

Двукратная призерка чемпионата мира по фехтованию Елена Гришина прокомментировала отъезд своего сына Сергея Биды в США.

Сергей Бида (слева). МВД РФ объявило в розыск шпажистов Сергея и Виолетту Бида. Что об этом известно?

26 декабря МВД России объявило в розыск спортсмена и его жену Виолетту, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

«Он приходил несколько раз в Росгвардию, чтобы уволиться. Сыну в этом отказали, — цитирует Гришину RT. — Но у него имелось разрешение на выезд из страны от Минспорта РФ. Соответствующие списки составлял главный тренер сборной России Ильгар Мамедов. Их он отправлял в том числе в Росгвардию, поскольку в нем присутствовали и другие фехтовальщики».

Она заявила, что аналогичный список был в Министерстве обороны РФ.

«Там их подписывали. Так что у Сергея имелось официальное разрешение на выезд до конца текущего года. Потому его и не остановили на границе», — сказала Гришина.

По словам матери Биды, спортсмен планировал уехать за границу, сделать операцию и, возможно, вернуться обратно.

27-го числа сообщалось, что российским фехтовальщикам грозит до 10 лет лишения свободы.

30-летний Бида является серебряным призером Олимпийских игр. 29-летняя Виолетта — олимпийская чемпионка по фехтованию на шпагах, она была уволена из ЦСКА в октябре этого года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1251705-mat-bida-syn-rosgvardiya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Фехтование
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