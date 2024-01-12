Мать фехтовальщика Биды не знает о желании сына выступить за сборную США на Олимпиаде

Мать Сергея Биды Елена Гришина не общалась с сыном на тему его возможного выступления за сборную США по фехтованию на Олимпийских играх в Париже.

«Я с ним не общалась. Никакой информации у меня нет», — цитирует Гришину ТАСС.

Ранее газета USA Today сообщила, что Сергей и Виолетта Бида намерены выступать за сборную США на Играх в этом году.