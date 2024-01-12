Мать фехтовальщика Биды не знает о желании сына выступить за сборную США на Олимпиаде
Мать Сергея Биды Елена Гришина не общалась с сыном на тему его возможного выступления за сборную США по фехтованию на Олимпийских играх в Париже.
«Я с ним не общалась. Никакой информации у меня нет», — цитирует Гришину ТАСС.
Ранее газета USA Today сообщила, что Сергей и Виолетта Бида намерены выступать за сборную США на Играх в этом году.
Ранее сообщалось, что сбежавшим в США Сергею Биде и его жене Виолетте грозит до 10 лет лишения свободы. 26 декабря МВД России объявило в розыск шпажистов, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.
Источник: https://tass.ru/sport/19714023
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