Егорян: «Допустят к стартам — хорошо, нет — значит, надо что-то другое делать»

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян после финального матча турнира «Московская сабля-2023» прокомментировала недопуск россиян к международным соревнованиям.

«Допустят к стартам — хорошо, нет — значит, надо что-то другое делать. У нас немало соревнований. Все олимпийские чемпионки в нашей стране, здесь. Это не мы должны стараться туда попасть, они должны мечтать, чтобы мы с ними фехтовали.

Я занимаюсь своим любимым делом. А где выступать — мне без разницы. Я уже двукратная олимпийская чемпионка. У меня приоритеты — семья, ребенок, муж. А фехтование — получается, фехтую, не будет получаться, уйду», — заявила спортсменка.

Сегодня, 26 мая, Егорян проиграла Софье Великой (13:15) в финале турнира «Московская сабля-2023».