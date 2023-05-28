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Чемпион мира по фехтованию Решетников в следующем году планирует завершить карьеру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Четырехкратный чемпион мира по фехтованию на саблях Вениамин Решетников в 2024 году собирается завершить профессиональную карьеру.

«Лучше быть готовым, чем не быть готовым. Моя задача — дойти. Как у самурая, у которого нет цели, у него есть путь. Следующий сезон для меня, скорее всего, будет последним, потому что уже возраст сказывается. Чем старше становишься, тем больше надо тренироваться, а это сложно физически и психологически. В сборной я уже 17 лет, каждому спортсмену, как бы ни хотелось продолжать выступать, приходится заканчивать», — приводит слова Решетникова ТАСС.

Решетникову 36 лет, помимо четырех золотых медалей чемпионатов мира, на его счету серебро и бронза мировых первенств. Саблист является четырехкратным чемпионом Европы. Спортсмен не вошел в число 17 российских спортсменов, которым Международная федерация фехтования предоставила допуск в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/17862805
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