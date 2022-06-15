«У меня есть дети, в бездну не уйду». Почему погибла лучший фридайвер планеты

Блестящая карьера и загадочная смерть великой российской ныряльщицы, рекордсменки мира Натальи Молчановой.

Ее называли «королевой фридайвинга». До 40 лет россиянка Наталья Молчанова жила совершенно обычной жизнью, далекой от бескислородных погружений. Работала тренером по плаванию и одна воспитывала двоих детей после развода с мужем. И вроде бы поздно было что-то менять, так и жить бы до пенсии. Но судьбу женщины резко развернула публикация в журнале.

«Когда дети выросли, я задумалась о том, чему посвятить свою жизнь. Сын и дочь в моей опеке уже не нуждались, поэтому я просто искала себя. Так я наткнулась на журнал, в котором основоположница фридайвинга в России Юлия Петрик рассказывала об этом виде спорта. Тогда и решила попробовать», — рассказывала Молчанова в интервью RT.

Петрик и стала первым тренером Натальи. В 2002 году Молчанова под ее руководством прошла в Египте базовый курс фридайвинга, где впечатлила опытную наставницу. Юлия поняла, что у ее подопечной — природный дар, и сразу посоветовала ей переехать в Москву, чтобы всерьез заняться молодым видом спорта.

Первая женщина, которая преодолела глубину 100 метров

23 золота чемпионатов мира, более 40 мировых рекордов. Наследие Молчановой поистине грандиозно. Ее результаты были не то что на грани человеческих возможностей, они ее перешли. Уже на первом в жизни соревновании в 2003 году Наталья установила рекорд России по задержке дыхания. 5 минут 39 секунд. А на чемпионате мира в Белграде в 2013-м россиянка продержалась без дыхания почти 10 минут. И это уже был мировой рекорд. Причем на тот момент абсолютный. Ее достижение тогда перекрывало даже все мужские.

Секрет ее успехов, как признавалась сама спортсменка, вовсе не в каких-то природных особенностях. Жизненный объем ее легких — 5 литров. Показатель сильно выше среднего, но вполне обычный. Все дело в уникальной технике дыхания и погружения, которую Наталья годами нарабатывала на тренировках. Причем ее детали ни от кого не скрывала, а, наоборот, делилась азами с миром. Молчанова работала доцентом на кафедре теории и методики прикладных и экстремальных видов спорта в Российском государственном университете физической культуры, где под ее авторством вышло несколько научно-исследовательских работ и методических пособий по фридайвингу.

Свои рекорды Наталья хоть и называла преодолением, относилась к ним как-то легко, не видела в них самоцель. Ныряла больше для удовольствия и наслаждения, о чем говорила в интервью «СЭ».

«Рекорды связаны с преодолением. А ныряние на небольшие глубины до 70 метров вызывает огромное наслаждение. Даже стихи появляются. Один я написала после того, как на пятиметровой глубине увидела манту. Она, как дитя, кувыркалась через спину. Я начала с ней вместе кувыркаться. Забавно. А в прошлом году на глубине трех метров встретила китовую акулу. Скорее это был трехметровый акуленок. Мы долго смотрели друг на друга — рыбки, они очень любопытные», — рассказывала Молчанова.

Главное достижение «королевы фридайвинга» — погружение на 101 метр. Раньше эта глубина была недоступна для женщин. «Было осознание исторического момента: я — первая женщина, которая преодолела глубину 100 метров», — заявила она «СЭ». Ей же принадлежал рекорд по нырянию в глубину без ласт (70 метров).

Еще один уникальный успех — проныр арки дахабского Блю-Хола («Голубая дыра») в Египте. Это — вертикальная подводная пещера, которая на глубине чуть более 50 метров соединяется с морем арочным проходом в коралловом рифе. Место, печально известное смертями дайверов. Погибали не только любители-дилетанты, но и профессионалы, в том числе и из России. Наталья и ее сын Алексей стали первыми нашими соотечественниками, которым «Голубая дыра» покорилась.

Сама Молчанова долго противилась увлечению сына, не хотела, чтобы он шел по ее стопам, предупреждала об опасностях и рисках, но отговорить не смогла. Теперь Алексей успешно продолжает ее дело. Как когда-то Наталья, выигрывает чемпионаты мира и ставит рекорды.

Наверху остаются любимые люди

Об опасности своего стиля жизни Наталья знала на личном опыте. Трагедия с ней могла произойти еще в 2006 году. «Фридайвинг связан с определенным риском для здоровья и для жизни, и нештатные ситуации иногда возникают. Самый первый такой случай произошел со мной в 2006 году. Я погрузилась со слэдом (специальное устройство, которое движется вниз по тросу), а вверх должна была подниматься самостоятельно. Глубина 90 метров на тот момент была для меня очень большой. И когда я открыла баллон, чтобы наполнить воздухом воздушный мешок, то шланг, который ведет в этот мешок, выпал.

Я была в очках, заполненных водой, и не могла разглядеть, в чем дело. Открывала баллон, закрывала, потом догадалась и на ощупь вставила шланг. Но на глубине я пробыла долго, тогда для меня это было серьезное испытание. Последствия чувствовались на протяжении трех месяцев, было небольшое нарушение работы мозжечка, нарушение координации движений. В Бурденко сделали томографию, сказали, срочно ложитесь в больницу. Но я поехала отдыхать и потихонечку восстановилась", — рассказала Молчанова в последнем в жизни интервью телеканалу «Мир» за месяц до гибели.

«Она не погибла, она ушла в бессрочное погружение. Она была влюблена в море и в нем осталась. Думаю, такой вариант ей бы понравился», — написал в соцсети Алексей Молчанов. В 2019 году он выступил консультантом фильма «Один вдох», который был снят на основе биографии его матери. В том же году Молчановой открыли памятник в турецком Каше, где проходят фестивали фридайвинга.

Она понимала, что когда-то такое может случиться, но все же верила, что не с ней. Глубины ее манили, но оставаться в них навсегда она не имела права, о чем рассказала «СЭ»: «У меня есть дети, я не уйду. Наверху у меня остаются любимые люди, и я повторяю, в бездну не уйду», — заявила Молчанова.

Судьба распорядилась иначе. 2 августа 2015 года во время тренировочного погружения в Испании у острова Ибица Наталья попала в подводное течение. Ее отнесло далеко от группы. С катера видели всплытие ее тела в 60 метрах от места погружения, но через секунды оно навсегда скрылось в водах Средиземного моря. На третий день поиски прекратили, спортсменку официально признали погибшей.