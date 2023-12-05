Разогнался на вейкскейте и спрыгнул с 77-го этажа. Безумные рекорды в Дубае

Трехкратный чемпион мира по вейкскейту Брайан Грабб показал уникальный трюк в самом большом в мире высотном пейзажном бассейне.

Американский экстремал Брайан Грабб совершил уникальный прыжок с небоскреба Дубая. 43-летний спортсмен сначала с помощью дрона разогнался на вейкскейте по глади бассейна, расположенного на 77-м этаже отеля Address Beach Resort, а затем заехал на трамплин и спрыгнул вниз с парашютом с высоты 294 метра. Сам по себе прыжок не является уникальным для бейсджампинга, однако в сочетании с первой частью трюка в бассейне это новое слово в экстремальном спорте. Вообще мегаполис в ОАЭ, видимо, в это время года очень способствует креативу. Потому что почти одновременно с Граббом там же отличился египетский пловец Шебаб Аллам, проплывший 11 км в наручниках и кандалах.

Самая жуткая вещь на вейкскейте

Брайан Грабб получил известность еще в нулевых, став звездой вейкскейтинга — экстремального вида спорта, который заключается в выполнении различных трюков на воде при помощи короткой доски (это одна из вариаций вейкбординга, разница в отсутствии креплений). Американец устраивал заезды в разных необычных местах — на рисовых полях на Филиппинах, на горных потоках в Словении, на подземной реке в США. А последние семь лет готовил проект WakeBASE, который требовал навыков вейкскейтера и бейсджампера. За плечами спортсмена было 26 прыжков, но на фоне асов этого вида спорта, которые сделали тысячи успешных приземлений, это не результат. При подготовке к трюку в Дубае Брайан совершил еще более сотни полетов с высотных объектов.

В отеле Address Beach Resort в Дубае находится самый высокий пейзажный бассейн в мире. Идея состояла в том, чтобы при помощи грузового дрона разогнать вейкскейт, преодолеть 94-метровый бассейн, заехать на трамплин, потом отбросить доску и совершить прыжок с парашютом с приземлением на песчаном пляже. Все это спортсмен проделал безупречно. «Все начиналось как несбыточная мечта, — рассказал Грабб после своего прыжка. — Но идея объединить два вида спорта и вывести их на новый уровень была чрезвычайно привлекательной. Подготовка заняла много времени, ведь нам нужно было построить дрон, который мог бы меня тянуть. Кроме того, пришлось получить больше опыта в бейсджампинге. Мы нашли это потрясающее место в Дубае, собрали все воедино и точно проделали самую жуткую вещь, которую я когда-либо устраивал на вейкскейте».

Рекорд в атрибутах каторжника

Шебаб Аллам — инструктор по плаванию египетского происхождения, много лет назад переехавший на ПМЖ в Дубай. В 2020 году он уже прославился, проплыв 25 км по дубайскому каналу в моноласте менее чем за шесть часов. В апреле этого года 32-летний спортсмен установил новый мировой рекорд по плаванию в металлических наручниках, преодолев в них 11 км. Достижение устанавливалось на трассе в 164 метра на пляже Дубая, и необычному пловцу пришлось нарезать на ней около 70 кругов под изумленными взглядами отдыхающих.

Фото скриншот из видео

Теперь рекордсмен решил не останавливаться на достигнутом, добавив к своей «экипировке» еще один атрибут каторжника — кандалы на ногах. «Я мог делать перерывы каждые три километра, чтобы размять спину, но мне не разрешалось касаться лодки, что предусмотрено стандартом Книги рекордов Гиннесса, — рассказал о формате своего выступления спортсмен. — При этом расстояние между двумя руками в наручниках по правилам должно было составлять не более 20 см. Но у меня оно было около 5 см». Во время прошлого заплыва Шебаб мог использовать все четыре основных стиля — брасс, кроль, баттерфляй и плавание на спине. Теперь же в арсенале 31-летнего атлета при скованных руках и ногах был только баттерфляй. Но он прекрасно справился с задачей, показав всем, что ничего невозможного нет.