Представлен формат новой олимпийской дисциплины «двоеборье» в скалолазании

Международная федерация спортивного скалолазания представила формат проведения соревнований в новой олимпийской дисциплине «двоеборье».

На Играх в Париже, которые пройдут в 2024 году, будут представлены две олимпийские дисциплины — двоеборье и лазание на скорость.

Соревнования пройдут в два этапа — квалификация (20 человек) и финал (8 сильнейших). Первым видом в каждом из раундов проводится боулдеринг, вторым — лазание на трудность.

Также будет внедрена новая система подсчета результатов. Максимальный итог в одном виде — 100 баллов. По итогам двоеборья максимальный результат — 200 баллов.

На международном уровне в 2022 году запланировано 3 турнира по утвержденным правилам двоеборья: чемпионат Европы в Германии (11-18 августа), турнир IFSC во Франции (октябрь 2022 года) и Кубок мира IFSC в Китае (6-9 октября).