Представляющий сборную России американский скейтер похвалил Федерацию скейтбординга РФ

Американский скейтбордист Ивон Мартинез, который уже три года представляет сборную России, поделился мыслями о работе Федерации скейтбординга России.

«Федерация скейтбординга России очень сильно поддерживает меня и во всем помогает. Если мне что-нибудь нужно, то я уверен, что всегда могу позвонить людям из Федерации и попросить о помощи. Эти ребята стали очень хорошими друзьями для меня за то время, что мы в одной команде. Я встретил в сборной России много прекрасных людей, которые замечательно ко мне относятся. Мне абсолютно не на что жаловаться.

Уровень скейтбординга в России — классный! Я думаю, что наши ребята — хорошие скейтеры, но еще определенно есть куда расти. Есть несколько очень хороших спортсменов, но надо развивать инфраструктуру для скейтбординга, делать ее более продвинутой, строить больше скейт-парков. Прямо сейчас сцена скейтбординга в России определенно не маленькая, но и не огромная пока что», — приводит слова Мартинеза «Газета.ru».

В сентябре президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин рассказал, что 23-летний Мартинез попросил принять его в сборную, написав сообщение в соцсетях организации.