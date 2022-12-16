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Сегодня, 22:00

Американский скейтбордист рассказал, почему не желает менять сборную России на США

Анна Горшкова
Корреспондент
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Выступающий за сборную России американский скейтбордист Ивон Мартинез заявил, что не рассматривал возможность выступать за команду США.

«Нет, я на самом деле об этом не думал. Многие сборные хотели бы заполучить меня. Пожалуй, да. Но я не могу изменить свои корни. Моя семья происходит из России. Здесь — моя вторая семья. И я чувствую правильным представлять эту страну. Моя тетя — сестра мамы — приехала в Москву в сентябре, чтобы посмотреть, как я катаюсь. Провела несколько дней со мной», — приводит слова Мартинеза «Газета.Ru».

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях под своей эгидой.

Источник: «Газета.Ru»
МОК
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