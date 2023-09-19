Экстремальные
Новости
Спортивные лайфхаки
Главная
Экстремальные

Сегодня, 18:58

Посол World Skate Вдовин считает, что у россиян нет шансов отобраться на Игры в Париже

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации скейтбординга России и посол Международной федерации этого вида спорта (World Skate) Илья Вдовин объяснил, почему россияне не смогут поехать на Олимпиаду в Париже — 2024, несмотря на допуск до соревнований в нейтральном статусе.

«Радость от этого решения относительная, поскольку шансы отобраться на Олимпийские игры в Париже у нас отсутствуют: пропустив соревнования, ты теряешь баллы безвозвратно. Мы сможем попасть на Олимпиаду, только если для нас сделают исключение и увеличат число участников Игр в скейтбординге для нейтральных атлетов. Но верится в это с трудом, как и в то, что россиян в целом допустят до Парижа. На мой взгляд, МОК действует по принципу «шаг вперед — два шага назад. В дальнейшем будут опубликованы критерии, которые в случае их соблюдения позволят нашим спортсменам участвовать в турнирах с 2024 года. Несмотря на все это, конечно, для ребят важно кататься в конкурентной среде, чтобы развиваться и достигать максимума их возможностей», — приводит слова Вдовина «Газете.Ru».

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/19/21320084.shtml?updated
1
Читайте также
Криштиану Роналду получил в подарок дорогой ковер после приезда в Тегеран
Защитник «Спартака» Хлусевич: «Думаю, мы будем конкурировать с «Зенитом»
Эрдоган грубо ответил на вопрос американской журналистки о Кавале
Ушла из жизни актриса театра и кино Любовь Майкова
Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"СЭ" и PAL открывают новые горизонты!
Падают и побеждают
Мистер Стратосфера в Москве
Новое слово в сноубординге. Доски невиданного дизайна
МТВ райдер Иван MAD Малахов на склонах Италии
Элита мирового вейкбординга - Raph Derome
"Where The Trail Ends" - новейшее видео о профессионалах MTB
Звезда мирового вейкбординга Danny Harf в Москве
Филипп Гаврилов – и его профайл по вейкбордингу
Antti Rissanen – и его профайл "Work In Progress"
Культовые фильмы в экстриме. Горные лыжи - REVOLVER
Звезда кайтсёрфинга покоряет Венесуэлу
Skateboarding - самые эффектные падения
Свежее слово в экстриме - Wakesurfing
Wake Jam - золото у России!
Студия "Action Brothers" покоряет Камчатские вулканы
MTB райдер Иван Малахов покоряет австрийские Альпы
Первый фестиваль экстремальных видов спорта "EXTREMEX"
Вейкскейт - по воде в кедах
Церемония Billabong XXL Awards 2012 - самые страшные падения
"Black Bike" - городской триал за гранью возможного
Ropejumping - прыжки на альпинистской верёвке.
Заполярный вейкбординг между айсбергов.
Креативный вейкбординг с препятствиями (джиббинг).
Climbing - альпинизм без страховки
Городской вело-экстрим
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Словак Бучек заявил, что его тяжело приняли в чешском «Оцеларжи» после выступлений в КХЛ
Журова: «Никто не гарантирует, что Россия вообще поедет на Олимпиаду»
Хоркина заявила, что затрудняется поставить себя на место спортсмена в нейтральном статусе
Мамиашвили поддержал слова Матыцина об Олимпиаде: «В Париж надо не просто поехать, а достойно выступить!»
За 10 лет клубы РПЛ заработали в еврокубках 670 миллионов евро. А из-за бана уже потеряли больше 80
Поздняков считает, что существует большая разница по финансированию из-за санкций в 2018 и 2023 годах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ближайшим международным стартом российских скейтбордистов может стать чемпионат мира
Новости
RSS RSS
Все новости