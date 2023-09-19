Посол World Skate Вдовин считает, что у россиян нет шансов отобраться на Игры в Париже

Президент Федерации скейтбординга России и посол Международной федерации этого вида спорта (World Skate) Илья Вдовин объяснил, почему россияне не смогут поехать на Олимпиаду в Париже — 2024, несмотря на допуск до соревнований в нейтральном статусе.

«Радость от этого решения относительная, поскольку шансы отобраться на Олимпийские игры в Париже у нас отсутствуют: пропустив соревнования, ты теряешь баллы безвозвратно. Мы сможем попасть на Олимпиаду, только если для нас сделают исключение и увеличат число участников Игр в скейтбординге для нейтральных атлетов. Но верится в это с трудом, как и в то, что россиян в целом допустят до Парижа. На мой взгляд, МОК действует по принципу «шаг вперед — два шага назад. В дальнейшем будут опубликованы критерии, которые в случае их соблюдения позволят нашим спортсменам участвовать в турнирах с 2024 года. Несмотря на все это, конечно, для ребят важно кататься в конкурентной среде, чтобы развиваться и достигать максимума их возможностей», — приводит слова Вдовина «Газете.Ru».

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.