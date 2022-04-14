Федерация скалолазания России подала апелляцию на отстранение от международных турниров

Федерация скалолазания России (ФСР) подала апелляцию в дисциплинарную комиссию Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) на решение об отстранении российских спортсменов.

«Да, мы подали апелляцию в дисциплинарную комиссию международной федерации, у них есть два месяца на ее рассмотрение. Мы плотно работаем с Минспорта РФ по этому вопросу, там есть структуры, которые этим занимаются. Я не уверен, что это даст какие-то плоды, потому что решение нас отстранить является политическим, но мы будем бороться до конца и готовиться к отбору на Олимпиаду в 2024 году, а если нас не допустят, мы подадим апелляцию в Спортивный арбитражный суд», — сказал президент ФСР Дмитрий Бычков ТАСС.

2 марта IFSC отстранила от участия в международных соревнованиях российских и белорусских спортсменов, а также отменила все соревнования в России и Белоруссии.