Три российские представительницы конного спорта сменили спортивное гражданство
Три конкуристки Екатерина Дубровина, Елизавета Минина и Алина Свердлова приняли решение о смене спортивного гражданства и теперь будут выступать в составе сборных Армении, Палестины и Великобритании соответственно, сообщает ТАСС с ссылкой на Международную федерацию конного спорта (FEI).
С конца февраля 2022 года эти спортсменки лишились возможности выступать на турнирах под эгидой FEI из-за санкций, наложенных на российских и белорусских спортсменов международной федерацией.
Бюро Федерации конного спорта России (ФКСР) в свою очередь единогласно проголосовало за исключение Дубровиной, Мининой и Свердловой из состава зарегистрированных спортсменов ФКСР по их заявлению в связи со сменой спортивного гражданства.
Источник: https://tass.ru/sport/17394559
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