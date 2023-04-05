Международная федерация конного спорта продлила отстранение россиян от соревнований

Президент Международной федерации конного спорта (FEI) Ингмар Де Вос заявил, что организация сохранит запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

«Совет FEI обсудил рекомендации МОК от 28 марта по возвращению нейтральных спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям. Хотя МОК не принял никакого решения относительно участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже, по мнению совета FEI, на данном этапе нейтральность не может быть определена и оценена достаточным образом», — приводит слова Де Воса РИА «Новости» со ссылкой на Inside the Games.

Также президент FEI заявил, что у организации нет необходимых инструментов для справедливой и объективной оценки условий участия отдельных нейтральных спортсменов.

«Совет согласился с тем, что у FEI нет необходимых инструментов для справедливой и объективной оценки условий участия отдельных нейтральных спортсменов, как это предусмотрено в рекомендациях, выдвинутых МОК. Поэтому всем российским и белорусским спортсменам, лошадям и официальным лицам по-прежнему запрещено участвовать в мероприятиях FEI», — сказал Де Вос.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным организациям допустить россиян до участия в турнирах в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано разрешить выступать только тем спортсменам, которые не связаны с вооруженными силами и не выражали публичную поддержку специальной военной операции. Также россиянам запрещено выступать в командных соревнованиях.