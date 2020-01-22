Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал информацию о временном закрытии Московской антидопинговой лаборатории. Сегодня стало известно, что ВАДА временно лишило лабораторию аккредитации.

— Это было предсказуемо, и мы к этому готовились, — цитирует «РИА Новости» Гануса. — Московскую антидопинговую лабораторию передали в ведение МГУ, при этом все находится, по сути, в старом здании. К сожалению, в самом начале у нас первые проблемы были с физическими пробами, а вторые — с электронной базой данных. И эта мера предсказуемая. У нас уже сегодня отказались там принимать пробы. У нас отработана логистика, сейчас везем пробы в иностранные лаборатории. Это добавляет стоимость.