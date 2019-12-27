Всемирное антидопинговое агентство получило уведомление от РУСАДА о несогласии с санкциями в отношении российского спорта, сообщает официальный сайт организации. Решение по допинговому вопросу будет приниматься в Спортивном арбитражном суде.

9 декабря декабря исполком Всемирного антидопингового агентства на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира. При этом у «чистых» российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом.

Решение было принято единогласно. Его причиной стали масштабные допинговые нарушения в российском спорте, включая попытки внести изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Решение пока не вступило в силу.

Российское антидопинговое агентство направило письмо Всемирному антидопинговому агентству, в котором сообщило о несогласии с решением ВАДА об отстранении российских спортсменов от крупных международных соревнований на четыре года.