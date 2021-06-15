РУСАДА в мае открыло пять дел о возможном нарушении антидопинговых правил
13:54
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в мае открыло пять дел о возможных нарушениях антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
«В мае 2021 года отделом по обработке результатов было открыто пять дел о возможном нарушении антидопинговых правил», – говорится в сообщении.
За первые четыре месяца 2021 года РУСАДА открыло 20 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил.
За прошлый 2020-й год агентство выявило 108 возможных нарушений. Фамилии фигурантов пока не сообщаются, так как согласно Всемирному антидопинговому кодексу, их фамилии могут быть обнародованы только после окончания расследования.
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