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РУСАДА в мае открыло пять дел о возможном нарушении антидопинговых правил

13:54

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в мае открыло пять дел о возможных нарушениях антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«В мае 2021 года отделом по обработке результатов было открыто пять дел о возможном нарушении антидопинговых правил», – говорится в сообщении.

За первые четыре месяца 2021 года РУСАДА открыло 20 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил.

За прошлый 2020-й год агентство выявило 108 возможных нарушений. Фамилии фигурантов пока не сообщаются, так как согласно Всемирному антидопинговому кодексу, их фамилии могут быть обнародованы только после окончания расследования.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11651983

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