ВАДА сверит с базой данных LIMS список российских спортсменов, претендующих на участие в Олимпиаде-2022

Глава юридического департамента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Жюльен Сивекинг заявил, что организация проверит по базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) всех российских спортсменов перед Олимпиадой в Пекине.

«Мы получили от Международного олимпийского комитета расширенный список и сопоставим его со списком открытых дел, чтобы определить возможное дело на основе LIMS. Это позволит нам быть уверенными в том, что ни один спортсмен, против которого потенциально может открыться дело, не примет участия в зимних Играх. Так же было и с Играми в Токио», — приводит слова Сивекинга ТАСС.

База данных московской лаборатории послужила основанием для открытия большого количества дел в отношении российских спортсменов, которые принимали участие в соревнованиях в период с 2012 по 2015 год. Доступ к ней ВАДА получила в начале 2019 года.