78-летнему французскому врачу грозит два года тюрьмы за распространение допинга

Прокуратура Парижа предъявила обвинения спортивному врачу Бернарду Сайнсу по делу о незаконной медицинской деятельности и подстрекательстве к употреблению допинга.

78-летний специалист уже дважды был судим по допинговым делам в велоспорте — в 2014-м году он получил два года тюрьмы за нарушения, допущенные в 1990-х, а в 2019-м — еще 12 месяцев условно за новые прегрешения. Но все это не остановило неутомимого ветерана. Сейчас прокуратура требует для Сайнса еще два года лишения свободы и 30 тысяч долларов штрафа, а также запрет на работу в сфере спорта и охраны здоровья.

В распоряжении следствия имеются записи со скрытых камер 2016 года, на которых Сайнс дает советы велогонщикам по поводу употребления запрещенных препаратов. Адвокаты врача уверяют, что все это недоразумение, и их клиент давно не помышляет о незаконных практиках. По делу походят несколько спортсменов, которым также грозят тюремные сроки.