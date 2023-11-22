ВАДА подало запрос в спортивный арбитражный суд по делу РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) объявило о передаче в спортивный арбитражный суд (CAS) дела о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает РИА «Новости».

Сообщается, что это произошло 16 ноября.

В сентябре этого года в ВАДА заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. Российское агентство намерено оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В начале ноября ВАДА сообщило, что занимается подготовкой необходимых документов для передачи дела РУСАДА в CAS.