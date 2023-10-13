РУСАДА выразило несогласие с лишением статуса соответствия кодексу ВАДА

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) уведомление о желании оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) лишение статуса соответствия.

«РУСАДА направило в ВАДА официальное уведомление о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу, предполагаемыми последствиями и условиями восстановления. Критическим замечанием, выявленным в рамках аудита ВАДА, является несоответствие текста некоторых пунктов федерального закона о спорте положениям Всемирного антидопингового кодекса. Операционная деятельность реализуется агентством в строгом соответствии с международными стандартами», — приводит текст заявления РУСАДА РИА «Новости».

В РУСАДА также отметили, что агентство обеспечивает реализацию положений кодекса и стандартов посредством разработки и утверждения Общероссийских антидопинговых правил, на основании которых агентство осуществляет свою деятельность.

«РУСАДА не обладает правом законодательной инициативы, а также полномочиями по нормативному-правовому регулированию в области физической культуры и спорта», — добавили в РУСАДА.

22 сентября исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение о том, что РУСАДА останется лишенным полноценного статуса в связи с несоответствием государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу.