ВАДА: данные московской лаборатории подлинные

Проверка данных из московской антидопинговой лаборатории показала высокий процент подлинности данных, информирует официальный сайт ВАДА. Как отмечается, проверка еще продолжается.

Эксперты Всемирного антидопингового агентства 30 апреля завершили работу по получению допинг-проб московской лаборатории. Всего было получено 2262 образца в 4524 контейнерах (пробы A и B). Перепроверка вывезенных из РФ допинг-проб проводится в аккредитованной ВАДА антидопинговой лаборатории в швейцарской Лозанне.

- Процесс аутентификации все еще продолжается, но уже можно подтвердить, что очень высокий процент данных, собранных в Московской лаборатории, подлинный и совпадает с копией данных Лабораторной системы управления информацией (LIMS), которую ВАДА получило через информаторов в ноябре 2017 года, - говорится в сообщении.