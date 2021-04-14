В РУСАДА заявили, что в марте у спортсменов взяли более 700 допинг-проб

В пресс-службе РУСАДА сообщили о том, что инспекторы допинг-контроля в марте взяли у спортсменов 701 допинг-пробу.

«В марте 2021 года было собрана 701 проба, из которых 679 – за счет средств субсидии, 11 – на основе заключенных контрактов и 11 – по заказу других тестирующих организаций», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

В январе РУСАДА взяло у спортсменов 608 допинг-проб, а в феврале – 705. За предыдущий год было отобрано 8 294 пробы, из которых 650 – в декабре.