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РУСАДА в марте выявило пять случаев возможных нарушений антидопинговых правил

13:52

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в марте 2021 года открыло пять дел о возможных нарушениях антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

По информации источника, в январе РУСАДА открыло четыре дела о возможных нарушениях, в феврале — ни одного.

За 2020 год агентство выявило в России 108 возможных нарушений. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, фамилии нарушителей могут быть обнародованы только после завершения расследования.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11145487

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