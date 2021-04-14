РУСАДА в марте выявило пять случаев возможных нарушений антидопинговых правил
13:52
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в марте 2021 года открыло пять дел о возможных нарушениях антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
По информации источника, в январе РУСАДА открыло четыре дела о возможных нарушениях, в феврале — ни одного.
За 2020 год агентство выявило в России 108 возможных нарушений. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, фамилии нарушителей могут быть обнародованы только после завершения расследования.
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