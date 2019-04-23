В России впервые предъявлено обвинение за склонение спортсменов к использованию допинга

Возбуждено первое уголовное дело в России по статье 230.1 Уголовного кодекса РФ "Склонение спортсмена к использованию субстанций, запрещенных для использования в спорте". Об этом сообщает сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Дело было возбуждено в отношении инструктора по пауэрлифтингу из города Северодвинск.

– В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый выбрал из воспитанников трех спортсменов, которые показывали высокие результаты, и начал готовить их для участия в общероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу. Желая добиться более высоких показателей, используя доверительные отношения с подростками, тренер убедил их в необходимости использования запрещенных веществ, позволяющих временно повышать силовые показатели.

В течение нескольких месяцев – с октября 2017 года по январь 2018-го – еженедельно во время тренировок он вводил подросткам инъекции тестостерона, запрещенного для использования в спорте. Запрещенное сильнодействующее вещество было изъято в помещении тренажерного зала, – говорится на сайте РУСАДА.