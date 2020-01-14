В прошлом году РУСАДА зафиксировано 312 случаев нарушения правил доступности для тестирования

РУСАДА в 2019 году выявило 312 случаев нарушения спортсменами правил доступности для допинг-тестирования.

С января по декабрь включительно нашими сотрудниками было выявлено 312 нарушений правил доступности для тестирования, — цитирует ТАСС генерального директора РУСАДА Маргариту Пахноцкую. — В 239 случаях речь идет о пропущенных тестах, в 73 — о непредоставлении информации о местонахождении.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в пул допинг-тестирования, обязаны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени. В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение 12 месяцев спортсмены могут быть дисквалифицированы на срок до четырех лет.