В Госдуме надеются, что CAS восстановит российский спорт в правах в полном объеме

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев прокомментировал планы ОКР представить свою позицию в CAS по делу РУСАДА до конца апреля.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что ОКР до конца апреля представит в Спортивный арбитражный суд (CAS) свою позицию по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

— Мы надеемся, что Спортивный арбитражный суд будет действительно объективен и независим в вопросе решения дела РУСАДА, будет следовать основополагающим принципам Олимпийской хартии, — заявил Свищев. — В этом состоит интерес не только России, но и всего мирового спортивного сообщества, в первую очередь — болельщиков. Всем хочется скорейшего возобновления соревнований при участии всех сильнейших команд, в том числе и на Олимпийских Играх и Чемпионатах Мира. Допинговые скандалы, сомнительные дисквалификации, команды под нейтральным флагом, — все это обесценивает главное — соревновательную составляющую спорта. И сейчас у CAS и WADA есть прекрасная возможность положить этому конец, восстановив российский спорт в правах в полном объеме — для этого нужно все лишь быть объективными и не поддаваться давлению западных стран.

В то же время, это не значит, что наши спортивные функционеры могут положиться лишь на международные структуры. Уверен, Министерство спорта сделает все, чтобы Россия выступала под своим флагом, гимном, а коллективная ответственность, когда чистые спортсмены, целые команды не допускаются к соревнованиям, останется в прошлом.

К тому же Россия продолжает демонстрировать приверженность чистому спорту: антидопинговое законодательство нашей страны этому соответствует и регулярно обновляется, в случае выявления новых случаев допинга — все они строго наказываются. Мы доказали, что Россия — на передовой в борьбе с допингом, и движемся только вперед в этом направлении.