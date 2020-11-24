У РУСАДА будет новый Наблюдательный совет

У Российского антидопингового агенства («РУСАДА») произойдет обновление состава Наблюдательного совета, информирует сайт организации. Соответствующее решение было принято на его заседании, прошедшем 24 ноября.

Такая мера принята в связи с тем, что с 1 января 2021 года вступает в силу обновленная версия Всемирного антидопингового кодекса Всемирного антидопингового агентства.

Документ содержит новые императивы применительно к статусу коллегиальных органов управления национальных антидопинговых агентств. Представители исполнительных органов власти, национального олимпийского и паралимпийского комитетов, спортивных федераций и организаций больше не смогут входить в органы управления национального антидопингового агентства.



— Сегодня на заседании Наблюдательного совета Елена Исинбаева и Андрей Строкин заявили о намерении выйти из его состава с 1 января 2021 года в связи с вступлением в силу обновленного Всемирного антидопингового кодекса и содержащимися в нем новыми требованиями, — пояснил председатель Набсовета РУСАДА Александр Ивлев. — Мы единодушно поддерживаем наших коллег. С учетом этого, а также того факта, что мандат нынешнего Наблюдательного совета истекает уже в марте 2021 года, мы пришли к выводу о целесообразности досрочного прекращения полномочий и остальных членов действующего Наблюдательного совета РУСАДА и его формирования в обновленном полноценном составе. Соответствующие обращения мы направим в адрес Общего собрания членов РУСАДА, полномочного принимать такие решения в соответствии с Уставом организации. Мы с уважением относимся к требованиям положений Всемирного антидопингового кодекса и со своей стороны сделаем все, чтобы независимость антидопинговой деятельности РУСАДА под сомнение не ставилась.