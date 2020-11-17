Свищев: «После «акта Родченкова» все задумаются, стоит ли приглашать американцев на соревнования»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил, стоит ли российским спортсменам прекращать тренироваться в США после принятия «акта Родченкова», который позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, причастных к схемам, позволяющим системно нарушать антидопинговые правила.

— Этот закон будет действовать, если на определенных соревнованиях ущемляются права американцев, — сказал Свищев «СЭ». — Один из вопросов будет: а приглашать ли американских спортсменов на те или иные соревнования? Это же риск. Любое участие американских атлетов становится риском для всех остальных спортсменов. Какой смысл? Американцы своих же атлетов толкают в такую ситуацию.

Что касается тренировок наших спортсменов в США, то это дело каждого атлета и его тренера. Думаю, нет смысла заканчивать тренироваться там. А вот участие американцев на международных стартах — это риск для всех остальных. (Сергей Федоров)