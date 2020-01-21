Станислав Поздняков: «В споре ВАДА и РУСАДА затронуты интересы крупнейших спортивных структур»

Президент ОКР Станислав Поздняков отметил, что спорт ВАДА и РУСАДА затрагивает интересы большинства международных спортивных организаций.

— Тот факт, что заявления на вступление в судебный спор между ВАДА и РУСАДА в качестве третьей стороны поданы большим количеством как российских, так и международных спортивных организаций и федераций, а также рядом известных спортсменов, еще раз подтверждает неоднозначность рекомендаций комитета по соответствию, поддержанных исполкомом ВАДА, — цитирует ТАСС Позднякова. — Равно как противоречивость и несоразмерность предполагаемых последствий.

Поэтому и МОК, и ОКР, и федерации, и паралимпийский комитет, и все, кто официально заявил о своем желании принять участие в процессе в качестве третьей стороны, идут в CAS с целью получить детальные, исчерпывающие и не предполагающие двойных трактовок юридически подкрепленные разъяснения по поводу каждого из спорных пунктов решений ВАДА. Чем больше вопросов, на которые необходимо получить ответ, тем взвешеннее могут быть итоговые решения. Ведь необходимо принимать во внимание позиции и аргументы самых разных сторон. Прецедентов у такого рода процесса не было, сейчас так или иначе затронуты интересы практически всех крупнейших международных спортивных структур.