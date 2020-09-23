Станислав Поздняков: «Новый глава РУСАДА должен обладать опытом работы с бюджетными средствами»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал свое мнение о критериях при выборе нового генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

— В свое время при помощи международных экспертов, которые, кстати, долгие годы работали в РУСАДА и помогали выстроить там правильную систему, существующую по сей день, были зафиксированы основные требования к работе генерального директора, — подчеркнул «Известиям» Станислав Поздняков. — Они не определяют рамки для потенциальных кандидатов в плане обязательной принадлежности к сфере спорта или медицины. Я как раз считаю, что человек из спорта там совсем не нужен. Из медицины — возможно.

Но самое главное — избежать тех ошибок и нарушений, которые, к сожалению, допустил Юрий Ганус. Я думаю, что человек, который придет на эту должность, должен обладать опытом надлежащего администрирования и управления государственными деньгами. Как учредители мы будем разговаривать с наблюдательным советом, чтобы в критериях на должность генерального директора все-таки был опыт работы с бюджетными средствами. Это очень важно.