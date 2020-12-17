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Спортсмены смогут выступать в форме с надписью «Россия» и цветами триколора при одном условии

19:36
Антон Слепышев и Кирилл Капризов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Слепышев и Кирилл Капризов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Спортивный арбитражный суд в Лозанне назвал условия, при которых российские спортсмены смогут демонстрировать символику страны на крупных международных турнирах. Сегодня CAS принял решение о запрете выступлений под российским флагом на крупных турнирах сроком на два года.

При этом санкции не касаются болельщиков и технический персонал из России.

Кроме того, сами спортсмены смогут выходить на соревнования с надписью «Россия» на форме (на любом языке и в любом формате), но она не должна быть более заметной (по размеру и позиции), чем надпись «Нейтральный атлет», написанная на английском языке.

Кроме того, форма может содержать цвета флага России (действующего или исторического), как полностью, так и частично.

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