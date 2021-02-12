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Шашихина избрана председателем наблюдательного совета РУСАДА

14:28

Тамара Шашихина единогласно избрана председателем наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), информирует «РИА Новости» 12 февраля.

В пятницу состоялось первое заседание наблюдательного совета РУСАДА в обновленном составе, мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Вице-председателем наблюдательного совета избран Владимир Чехонин, главой дисциплинарного антидопингового комитета утвержден Владимир Зайцев.

?Шашихина — директор Европейского учебного института МГИМО, член комиссии МГИМО МИД России по противодействию (профилактике) коррупции.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210212/rusada-1597209199.html

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