Адвокат российских биатлонисток рассказал о двойных стандартах в антидопинговых делах

Адвокат российских биатлонисток Иван Хензер рассказал о двойных стандартах при рассмотрении антидопинговых дел.

«Сейчас мы видим, что есть два разных стандарта: швейцарский и нью-йоркский. Я сказал «швейцарский», потому что дела биатлонисток, которые я вел, рассматривались в спортивном суде в Лозанне. И да, мне кажется, что стандарты разнятся.



После успеха в CAS биатлонисток Романовой и Вилухиной логично было бы предположить, что следующим шагом станут санкции в отношении Родченкова за клевету. Он везде утверждал, что все российские биатлонисты «грязные», поддерживаются мифической допинговой программой на уровне правительства и так далее. Но потом биатлонистки были полностью оправданы в CAS, который, надо это подчеркнуть, глобально является верховным судом в спортивной сфере», — цитирует ТАСС Хензера.

Также адвокат поделился мнением о «законе Родченкова», который позволяет судам США выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены.

«Если посмотреть на другую сторону дела, то Родченков должен быть привлечен за клевету. Но теперь очевидно, что юридический контекст везде отличается, стандарты неодинаковы. В США дали имя Родченкова антидопинговому закону. А теперь выходит, что человек, именем которого назван закон, сам обвиняется в клевете.



Думаю, они поняли, что угодили в эту ловушку и имя Родченкова надо защитить. И кажется, что этот новый закон принят во многом, чтобы защитить доктора. Я общался со своими коллегами в США, и они утверждают, что теперь почти нереально выиграть это дело о клевете в США. Родченков находится под программой защиты свидетелей, и поэтому его почти невозможно трогать», — приводит ТАСС слова Хензера.

В октябре 2020 года «Акт Родченкова» был принят Палатой представителей Конгресса США. Закон носит имя бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который выступает главным информатором ВАДА в деле о допинге в российском спорте.