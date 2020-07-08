РУСАДА выявило 84 нарушения спортсменами правил доступности для тестирования в 2020 году

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые шесть месяцев 2020 года выявило 84 случая нарушения спортсменами правил доступности для допинг-тестирования. Об этом заявила заместитель генерального директора организации Маргарита Пахноцкая.

«В июне нашими сотрудниками было выявлено 12 нарушений правил доступности для тестирования, — сообщила Пахноцкая. — Всего за первые полгода было зафиксировано 84 нарушения. В 48 случаях речь идет о пропущенных тестах, в 36 — о непредоставлении информации о местонахождении».

Все профессиональные спортсмены, включенные в пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени. В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение 12 месяцев спортсмены могут быть дисквалифицированы на срок до четырех лет.