Допинг
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Допинг

РУСАДА выявило 84 нарушения спортсменами правил доступности для тестирования в 2020 году

8 июля 2020, 12:45
Теги:

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые шесть месяцев 2020 года выявило 84 случая нарушения спортсменами правил доступности для допинг-тестирования. Об этом заявила заместитель генерального директора организации Маргарита Пахноцкая.

«В июне нашими сотрудниками было выявлено 12 нарушений правил доступности для тестирования, — сообщила Пахноцкая. — Всего за первые полгода было зафиксировано 84 нарушения. В 48 случаях речь идет о пропущенных тестах, в 36 — о непредоставлении информации о местонахождении».

Все профессиональные спортсмены, включенные в пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени. В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение 12 месяцев спортсмены могут быть дисквалифицированы на срок до четырех лет.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8911491

Допинг: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир