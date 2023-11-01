РУСАДА в 2023 году выявило порядка 120 нарушений антидопинговых правил

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова назвала примерное количество нарушений антидопинговых правил, выявленных в 2023 году.

«Стало значительно меньше случаев нарушения антидопинговых правил лицами, которые не осведомлены о них. Но все же есть определенное количество антидопинговых нарушений. В этом году их уже около 120. Мы анализируем каждый случай, для того чтобы выявить причину этих нарушений. Важную роль в этом процессе играет то, что РУСАДА неукоснительно следует стандартам при тестировании», — приводит слова Логиновой Sport24.

Гендиректор РУСАДА отметила, что в отличие от многих других антидопинговых организаций российское агентство не осуществляет звонки спортсменам при тестировании по системе ADAMS.

Ранее стало известно, что Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) поднимет вопрос обновления статуса соответствия РУСАДА на заседании 17 ноября в Монреале. Вопрос о статусе соответствия российского агентства является первым пунктом повестки дня.