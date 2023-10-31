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Сегодня, 21:45

ВАДА рассмотрит вопрос обновления статуса соответствия РУСАДА 17 ноября

Алина Савинова
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ВАДА.
Фото Global Look Press

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) поднимет вопрос обновления статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на заседании 17 ноября в Монреале, сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что вопрос о статусе соответствия РУСАДА является первым пунктом повестки дня заседания. Также совет учредителей ВАДА изучит вопросы стратегического плана организации на 2025-2029 годы, бюджета организации и утверждения состава правления и исполнительного комитета на следующий год. По итогам заседания состоится пресс-конференция с участием главы ВАДА Витольда Баньки и генерального директора агентства Оливье Ниггли.

22 сентября исполком ВАДА принял решение о том, что РУСАДА останется лишенным полноценного статуса в связи с несоответствием государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу. Позже Российское антидопинговое агентство направило Всемирному антидопинговому агентству уведомление о желании оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) лишение статуса соответствия.

ВАДА
РУСАДА
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