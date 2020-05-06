РУСАДА: «Проблем с доставкой биоматериалов в Европу не будет»

В РУСАДА уверены, что никаких проблем с доставкой биоматериалов в европейские лаборатории, где проходит анализ взятых проб, не возникнет. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник отдела организации тестирования РУСАДА Виктория Баринова.

— Мы вели подготовительную работу и планирование на протяжении всего апреля, — сказала Баринова — Уже имеем разработанные модели тестирования в различных условиях. Мы учли необходимость наличия средств защиты и проводим мониторинг в разных регионах. Отдельную работу проводим с персоналом по сбору проб, мы им благодарны за то, что согласились продолжать свою деятельность. Возможно, в первое время тестирование будет проводиться в специальных костюмах защиты. Надеюсь, спортсмены примут это с пониманием. Никаких ограничений на перевозку биоматериалов нет, мы не видим проблем с его доставкой в европейские лаборатории, там тоже готовы продолжать работу.

Напомним, что в России сейчас нет аккредитованных лабораторий для анализа проб. (Дмитрий Гирин)