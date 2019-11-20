РУСАДА: Глазырина пропустила только один допинг-тест

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина пропустила только один допинг-текст, а не два, сообщает Rusbiathlon со ссылкой на документ, подписанный генеральным директором РУСАДА Юрием Ганусом.

«Спортсменка Глазырина Екатерина состоит в настоящее время в Международном пуле тестирования. По информации, доступной в системе АДАМС для РАА «РУСАДА», на настоящий момент у спортсменки зарегистрирован один флажок от 8 июня 2019 года», — говорится в ответе на запрос врача сборной России.

На контрольных сборах в Тюмени Глазырина стала третьей и проходила в сборную России на Кубок IBU по критерями отбора. Первоначально тренерский штаб принял решение не включать ее в команду по причине двух «флажков». Впоследствии Глазырина получила путевку на Кубок IBU.