Родченков дал интервью в балаклаве. Он изменил внешность, но его все равно узнали в США

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков дал интервью АР по видеосвязи. Во время разговора он находился в неустановленном месте, на нем были балаклава и темные очки. Экс-глава лаборатории сказал, что его узнали в США, несмотря на смену внешности.

«Это был студент, — сказал Родченков, уточнив, что его заметили в поезде. — Я сказал ему: «Забудь, что видел меня. Да, это я. Никому не говори об этом. Затем я снова исчез».

Также он объяснил, почему дает интервью, не показывая лица: «Это мои меры безопасности, потому что мне угрожают убийством. Я хочу жить».

Родченков переехал в США после увольнения из лаборатории в 2015 году. Он стал информатором ВАДА.