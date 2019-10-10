Путин заявил, что Россия в полном объеме выполняет требования ВАДА

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона активно сотрудничает с ВАДА и выполняет требования Всемирного антидопингового агентства в полном объеме.

— Не менее активно сотрудничаем и с ВАДА. Требования, которые предъявляет к России эта организация, выполняются в полном объеме", — сказал Путин на форуме «Россия — спортивная держава». Его слова приводят «РИА Новости». Он отметил, что Россия и российские спортсмены в первую очередь заинтересованы, чтобы все недочеты, связанные с антидопинговыми вопросами остались в прошлом. «Чтобы российские спортсмены выходили на арену на равных, показывали свое мастерство безо всяких ограничений и служили примером для профессионалов и любителей спорта», — подчеркнул президент.

Ранее стало известно, что ВАДА подозревает Россию в манипуляциях с данными московской лаборатории. 9 октября Всемирное антидопинговое агентство сообщило о получении объяснений от российской стороны по этому поводу.