Председатель iNADO считает, что WADA поступило правильно, восстановив в правах РУСАДА

Председатель института Национальных антидопинговых организаций (iNADO) Майкл Аск считает, что Всемирному антидопинговому агентству (WADA) следовало восстановить статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает Insidethegames.

В 2015-м WADA приостановило деятельность РУСАДА из-за многочисленных антидопинговых нарушений.

"WADA следует похвалить за то, что оно получило доступ к базе данных московской лаборатории, – приводит слова Аска Insidethegames. – Не секрет, что у нас были различные мнения относительно того, был ли этот шаг верным, но спор, как мне кажется, был основан на недостатке коммуникации со стороны WADA, а не на самом решении. Но мы можем извлечь урок из этого дела, и на текущий момент я считаю, что WADA поступило верно".

В сентябре 2018-го Всемирное антидопинговое агентсво приняло решение восстановить в правах российскую организацию, если она допустит экспертов к базе данных московской лаборатории до конца 2018 года и передаст все подозрительные пробы до 30 июня 2019-го. В январе текущего года стало официально известно, о восстановлении РУСАДА в правах