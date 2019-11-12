Павел Колобков: «Вопросы, заданные нам ВАДА, связаны сугубо с техническими нюансами»

Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал о сути вопросов, которые поднимались ВАДА относительно данных Московской антидопинговой лаборатории. По его словам, все они касаются технической части базы данных.

— Во время заседания Совета учредителей ВАДА цитировались данные из технического отчета по базе, — цитирует «Коммерсант» Колобкова. — Если вы видели эти цитаты, то можете получить представление о вопросах. Они касаются ряда входов в систему, веток входов, которые якобы могли привести к потере каких-то данных. И эксперты пытаются объяснить, с чем связаны входы, где находятся файлы. Выводы могут быть различные. Эти вопросы — они для продвинутых экспертов в области технологий, потому что компьютеры, компьютерные базы — сложная история. Это может быть связано с наладкой системы, это может быть перенос файлов.

— При том, что база данных, как считалось, была опечатана в рамках расследования Следственного комитета?

— Штука в том, что лаборатория продолжает работать и до сих пор исследует анализы. И объем информации, которую нужно заводить в так называемую систему LIMS, продолжает скапливаться. То есть закрыть ее невозможно физически. Я еще раз говорю: вопросы, заданные нам, связаны с сугубо техническими нюансами. Сложнейшими нюансами.

— И про сокрытие допинговых кейсов речь не идет?

— Эксперты ВАДА говорят: был вход, при входе были отданы такие-то команды. С чем связаны входы, почему эти команды были отданы и где вот эти файлы, которые, по их мнению, пропали? Наши эксперты объясняют, что система работает, постоянно обновляется, в ней неизбежно что-то происходит... И еще важный момент. Эта система не имеет никаких сертификатов, лицензий, потому что была создана в самой лаборатории сотрудниками Григория Родченкова. И использовалась для определенных целей — как для целей управления системой, так, возможно, и для изменений. То есть она — несовершенный продукт. Это я про систему LIMS, куда данные вводятся вручную. Но есть и другая система. Это так называемые raw files, «сырые файлы». Они являются, по сути, данными, полученными с приборов, которые потом заносятся в LIMS. На основании этих данных можно заключить, что в пробе находится, какие показатели у спортсмена. Вся эта база за много-много лет хранится на дисках приборов, на жестких дисках. Кроме того, есть еще огромный объем — четыре терабайта — данных. Их тоже можно посмотреть, проверить.