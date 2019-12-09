Павел Колобков: «У ВАДА нет вопросов к антидопинговой работе в России»

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не имеет вопросов к антидопинговой работе в России.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн

— Вопросов к нашей антидопинговой работе нет, — цитирует ТАСС Колобкова. — Около 9000 проб берется ежегодно, никаких вопросов у ВАДА к нашей работе со спортсменами не возникает. Возможно, будут дополнительные тестирования. Все тестируются, и будущие участники не меньше, а даже больше, количество положительных проб соответствует другим странам.

В ноябре комитет по соответствию ВАДА по итогам расследования пришел к выводу, что Россия проводила манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории для сокрытия допинговых нарушений.

В понедельник исполком ВАДА лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. При этом РУСАДА продолжит свою деятельность в полном объеме.