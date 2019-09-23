Павел Колобков: «РУСАДА выполнила все условия ВАДА»

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что РУСАДА выполнила все условия ВАДА для восстановления прав.

— Все условия восстановления РУСАДА, которые были установлены Исполкомом ВАДА 20 сентября 2018 года, выполнены, — заявил Колобков. — РУСАДА и Минспорт России должны были обеспечить передачу данных и проб, хранящихся в лаборатории. Мы сделали всё от нас зависящее.

Благодаря этому международные федерации открывают дела в отношении некоторых спортсменов на основании полученной из ВАДА информации. Нам сообщили, что база данных, переданная в ВАДА осведомителем, несколько отличается от той, копию которой эксперты ВАДА забрали в Москве в 2019 году. В чем именно заключаются эти несовпадения и с чем они связаны — будут выяснять эксперты в сфере цифровых технологий от обеих сторон, которые уже находятся во взаимодействии. Со своей стороны мы продолжаем оказывать всевозможное содействие.

ВАДА инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре