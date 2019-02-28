От 50 до 60 спортсменов из разных стран пользовались услугами доктора, замешанного в допинг-скандале на ЧМ в Зефельде

В среду полиция Германии задержала спортивного доктора из клиники в немецком Эрфурте. Он подозревается в распространении кровяного допинга среди спортсменов. На чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде были задержаны пять лыжников, пользовавшихся услугами этого врача.

Как сообщает Kurier со ссылкой на полицию Германии, услугами задержанного доктора пользовались от 50 до 60 спортсменов из разных стран. Они представляют различные виды спорта: плавание, велоспорт, футбол и гандбол. В распоряжении полиции оказались многочисленные пакеты с кровью. По ним можно идентифицировать спортсменов, прибегавших к услугам арестованного доктора.

Напомним, по информации СМИ, в число задержанных спортсменов вошли австрийцы Доминик Балдауф и Макс Хауке, эстонцы Андрус Веерпалу и Карел Таммъярв, а также казахстанец Алексей Полторанин.

Ранее сообщалось, что Балдауф, Хауке и Полторанин признались в использовании кровяного допинга. Им грозит до трех лет тюрьмы.

Допинговый рейд на ЧМ. Что происходит?